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裕民坊拒遷商戶 潛登天台危站

2021-04-19 列印
■該男子（紅圈）站立天台其間，消防員張開救生氣墊戒備。網上圖片
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　　觀塘裕民坊市建局收購重建項目，發生有人闖入封鎖的大廈天台企圖跳樓的事件。六十五歲羅姓男子，昨晨十時許，到裕民坊政務總署前年宣佈收回其中一幢大廈，剪爛鎖頭，登上天台危站。警方及消防處接市民報警到場，消防員在地上張開救生氣墊戒備，警方通知談判專家協助，社區關注組成員及社工亦協助，勸喻近四小時後，事主被說服返回安全位置，毋須送院。

　　據了解，姓羅事主早年在裕民坊經營一間清潔公司，舖位面積一百方呎。執達主任日前收舖時，他一度不回應賠償安排，欲輕生被勸服。未料他昨日卻潛回大廈，欲輕生以死控訴。市建局表示，就羅提出要求與市建局管理層會面，局方已答允並作出安排。



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