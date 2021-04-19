羅冠聰被譏諷「無腦」 反指鄧小平前翻譯是喉舌

高志凱認為前年修例風波期間，香港社會充斥暴力事件，他稱：「如果你說是和平示威，你是無腦的」。羅冠聰則認為高志凱不了解案情，企圖混淆視聽，批評高志凱般的「喉舌」在海外輸出政治文宣，嘗試顛倒是非。
羅冠聰呼籲英國考慮停止向香港派送海外法官，並考慮將有份破壞香港人權狀況的官員列入制裁名單。高志凱指中方已表明中國不會被施壓影響，認為如果英國無理欺壓，中方會報復。
南亞和東南亞的新冠肺炎疫情惡化，印度尤為嚴重，當地單日有二十六萬多人確診新冠肺炎，再破紀錄。政府宣佈將向印度、巴基斯坦及菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，由四月二十日（本周二）零時零分起，禁止所有從該...
2021-04-19
中美就應對氣候變化發表聯合聲明。中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使克里在上海一連三天舉行會談，兩人會後指出，中美將加強合作，並與其他國家一同解決氣候危機，全面落實《聯合國氣候變化框架公約...
2021-04-19
菲臘親王的喪禮於當地周六舉行，因防疫規定女皇伊利沙伯二世須獨自一人就座。有民眾表示菲臘親王離世，象徵一個時代的終結，支持君主制的聲音正在改變。據民意調查發現，只有一成八年輕人希望繼續維持君主制。 ...
2021-04-19
自屯赤隧道通車後，屯門南一帶的物業成為市場焦點，快將現樓的新地新盤御海灣II，周四（15日）公佈首批88伙價單，包括一房及兩房戶型，折實價567.8萬起，發展商指有機會於下周開售。 新地代理業務部總經...
2021-04-17
美股上周五造好，杜指及標普500指數再創新高，納指亦逼近歷史高位，由於內地流入本港資金增加，以及市場續炒作消費券利好消息，市場預期港股今日或跟隨向上，挑戰29200點的50天線關口，若能成功突破，大市...
2021-04-19
利物浦中場占士米拿近兩輪英超都踢足九十分鐘，獲領隊高普大讚為球隊靈魂。今晚英超作客列斯聯，這名三十五歲的列斯青訓皇重返艾蘭路球場倒戈，有力率領紅軍本季聯賽首度四連捷，劍指前四歐聯席位，客勝可捧。 （Now4K 611、621台周二凌晨3:00直播） 隊長佐敦軒達臣和華基爾雲迪積克雙雙長期養傷，副隊長占士米拿擔起領袖角色，儘管今季狀態平平，但近兩場英超回勇，助紅軍連贏阿仙奴和阿士東維拉。 高普都大讚這位曾效力列斯八年的愛將：「他在場內外都是己隊不可或缺之人。」乘韋斯咸周六作客2:3不敵紐卡素，利物浦今晚全取三分即可升上第四位，這無疑是爭取本季聯賽首次連贏四場的一大推動力。 比...
2021-04-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV首度舉行音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，昨晚8時假九展現場直播，頒發20個獎項，林家謙、林二汶及MIRROR分別奪得年度男、女歌手、組合金獎，林家謙的《一人之境》...
2021-04-19
再過幾天就是4月22 日，我們將迎來第51個「世界地球日」。經過逾半世紀的推廣，人們的環保意識日益濃厚，自攜餐具、清潔郊野、熄燈一小時……身邊很多朋友、同事都在以各自的方法保護地球。環保是眾人之事，需...
2021-04-19
馬會昨日轉播日本中山競馬場舉行的「日本二千堅尼賽馬日」的其中八場賽事受注，全日投注額為兩億六千六百七十多萬元。重頭戲日本三冠首關日本二千堅尼，結果由大熱門「樂透心」在橫山武史胯下勝出，兩匹冷門馬「領銜」和「星光速」則分別跑得第二第三，次熱門「野田小子」於十六匹參戰馬中跑尾二。 馬場浮世繪
2021-04-19