羅冠聰被譏諷「無腦」 反指鄧小平前翻譯是喉舌

壹傳媒創辦人黎智英等人因非法集結分別被判監或緩刑。獲英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰在英國BBC一節目上，與曾任鄧小平翻譯的前外交官高志凱談論案件判刑時，被對方譏諷無腦，羅冠聰則反駁指高志凱是「喉舌」。



高志凱認為前年修例風波期間，香港社會充斥暴力事件，他稱：「如果你說是和平示威，你是無腦的」。羅冠聰則認為高志凱不了解案情，企圖混淆視聽，批評高志凱般的「喉舌」在海外輸出政治文宣，嘗試顛倒是非。



羅冠聰呼籲英國考慮停止向香港派送海外法官，並考慮將有份破壞香港人權狀況的官員列入制裁名單。高志凱指中方已表明中國不會被施壓影響，認為如果英國無理欺壓，中方會報復。



