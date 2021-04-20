警拘19歲男生 涉當聯絡人 九旬富婆被騙2.5億 破電騙損失紀錄

本港發生歷來最大宗單一假冒官員電騙案，一名九旬老婦去年接到聲稱內地公安的來電，指她捲入一宗嚴重罪案，要求她將存款轉帳至指定戶口，以檢查款項是否「黑錢」，甚至派人陪同她匯款，即使事主女兒覺得可疑，仍無法阻止。老婦五個月內被騙十一次匯款，合共損失二億五千萬元。警方調查後拘捕一名十九歲涉案學生，不排除有更多人被捕。



據了解，受害人九十歲，為一名退休人士，與家人居於港島山頂。去年八月，女事主在家中接獲假冒內地官員的電話，指她與內地一宗洗黑錢嚴重罪案有關。幾天後，一名自稱內地公安男子到女事主寓所，向她提供一部連SIM卡的手機，聲稱作聯絡之用。事後騙徒要求她將巨款存入指定銀行戶口，以證明沒有洗黑錢。



至去年八月十二日，女事主按指示將港幣七百九十萬元存入騙徒指定的一個銀行戶口。翌日至今年一月期間，女事主按騙徒指示，將二億四千多萬元分十次存入兩個指定的銀行戶口。



家人銀行職員曾起疑未及阻止



據悉，其中一次為女事主與私人司機，載同騙徒到中環一銀行分行辦理轉帳程序。家傭覺得可疑致電女事主的女兒，女兒也覺可疑，通知親戚到銀行觀察騙徒及母親在銀行活動，其時有銀行職員指匯款金額巨大，一度起疑心查問，但女事主稱款項用於購買山頂物業，職員遂不再跟進；女兒事後亦沒有追問下去。直至今年三月，女兒才揭發事件，由律師陪同女事主到警署報案。



案發後，警方十分重視，翻查女事主寓所及銀行等多段閉路電視錄影，經蒐證及部署後，早前拘捕一名十九歲男學生。據了解，該男子為登門向女事主送上手機作聯絡者。警方初步相信他亦被電話騙徒利用，暫時凍結騙徒戶口內九百多萬元，正追查其餘款項下落，警方不排除稍後有更多人被捕。



假冒內地官員電話騙案屢見不鮮，東九龍總區重案組上周二一連三日展開打擊電騙行動，共偵破十六宗電騙案，涉十四宗假冒官員騙案及兩宗猜猜我是誰騙案，涉款達一億三千萬元，合共拘捕十一人；當中一名六十五歲女受害人損失近七千萬元。