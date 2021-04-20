「熔斷」引爆外傭荒 月薪搶高至6000元

菲律賓疫情嚴峻，港府根據「熔斷機制」，由今日零時起禁止所有來自菲律賓的民航客機來港，為期十四日，進一步打擊本港外傭市場，有業界代表預料，未來十四日將有逾千外傭無法來港，現時在港外傭的人工將水漲船高，料上升近兩成，最低逾五千元，甚至有家庭開出六千至八千元，建議僱主盡量與現任外傭續約。



人工上升兩成



政府根據「熔斷機制」，今日零時起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，同時限制曾逗留該三國的人士來港，為期十四日。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭預計，措施將令一千四百至二千八百名菲律賓傭工無法赴港，形容菲律賓早前封城，大部份僱主已等候菲傭逾一年，仍未等到人來。



香港僱傭代理協會主席張結民透露，在求過於供下，外傭人工被僱主「搶高」，如有僱主主動提出「加人工」，之前平均上升百分之五至十，禁飛消息傳出後，再上升百分之十，累計百分之二十。換言之，以外傭最低工資，即每月四千三百六十元計算，個別現時升至逾五千元，部份家庭開價六千至八千元。他指，曾出現三名僱主「爭」一名外傭的情況。此外，他憂心熔斷機制將擴展至印尼，阻礙更多外傭來港。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，菲律賓疫情嚴重，有僱主顧慮菲傭或攜帶變種病毒入屋，認為政府措施經深思熟慮，並建議僱主盡量與現任外傭續約。香港僱傭公會主席陳東風則建議，當局應延長被解僱外傭的工作簽證，讓她們留港，以解決供不應求的問題。



對於現時在港外傭都可免費接種新冠疫苗，張結民認為，大部份外傭理應知悉，但因憂慮接種後出現副作用，估計只有一至兩成人打了針。陳東風則指，曾建議特區政府向身在菲律賓並已獲本港家庭聘用的外傭，捐助疫苗，讓他們先在當地接種，菲律賓表示歡迎，但港府未有回覆。



菲律賓疫情嚴峻，確診病例超過九十二萬宗，是東南亞確診病人第二高國家，僅次於印尼的一百六十萬宗。在菲律賓，已有多人感染英國及南非的變種病毒，當地亦發現全新的P3變種病毒。











