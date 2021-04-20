﻿新增11確診四宗涉變種﻿﻿ 曾到海港城人士強制檢疫﻿

境外變種新冠病毒強攻本港，昨日錄得十一確診個案中，十一宗由海外輸入，當中四宗帶N501Y變種病毒株。兩名流入社區的變種病毒患者，其中一名女患者在灣仔中環中央廣場任職診所助理，把變種病毒傳給她的首名印度男患者曾到訪的海港城，當局要求到過兩處市民接受強檢。昨天出現一宗本地染疫，患者居於屯門友愛邨愛暉樓，與早前家庭群組有關連。



新增十一宗輸入病例，分別來自印度、菲律賓及美國。衞生防護中心指出，日前確診的第二名帶變種病毒女患者，三十一歲，於中環中央廣場十九樓的「Optimal Family Health」診所任職，負責抽血及接待病人，與她有密切接觸的同事和病人須檢疫，而任何人上月二十九日至本月十八日曾到中央廣場，亦要在今日內接受檢測。



首名把變種病毒帶入社區的印度男子，二十九歲，本月十一日曾到訪尖沙咀海港城。



政府昨天在海港城三號碼頭停車場設立流動檢測車，要求當日曾到訪者做檢測。有大批市民沿海旁排隊等候採樣，有家長帶兩名子女前來，稱不太擔心變種病毒；亦有曾到商場用膳的市民指，強檢安排合理。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，變種病毒男患者潛伏期超過二十一日，情況少見；港大感染及傳染病中心總監何栢良則說病人病毒量高，估計他入境後在隔離酒店感染機會較大，建議加強酒店職員檢測次數和改善酒店檢疫流程。



唯一本地個案無病徵



昨天唯一一宗本地個案，患者是一名八十四歲退休男子，居友愛邨愛暉樓第二座八樓，沒有病徵，經強檢後發現確診，他與早前家庭群組有關連。當局不排除有環境污染，昨安排同層所有居民隔離檢疫，涉十二戶約四十人。



