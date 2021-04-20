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美股中段跌136點

2021-04-20 列印
　　美國股市本周首個交易日早段下跌，杜指中段報三四○六四點，跌一百三十六點；納指則報一三九○四點，跌一百四十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點四三港元，升零點四三港元；騰訊則見七十六點八一港元，升零點二六港元。紐約期金報每盎司一千七百十七十五點三美元，跌四點九美元，跌零點○五美元。







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