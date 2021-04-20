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荃灣兩廈圍封強檢

2021-04-20 列印
■警員昨晚在荃灣芙蓉大廈對出劃定「受限區域」。
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　　政府昨晚八時宣佈，荃灣芙蓉街一至五號芙蓉大廈，以及荃灣麗城花園第二期第四座，劃為指定「受限區域」，區域內的人須留在處所，並按政府安排接受強制檢測，直至所有人完成檢測，方可離開。政府在現場設立臨時採樣站，受檢人士要凌晨一時前接受檢測，目標是今早七時解封。政府指，昨日均在這兩個地方發現一宗感染源頭不明的初步確診個案。

　　另外，政府昨晚近十一時發佈強制檢測公告，兩座大廈及三間幼園列入強測制檢測名單，包括荃灣新青大廈、大圍美田邨美庭樓、屯門中心新一代英文幼稚園暨幼兒園、元朗心怡天地國際幼兒園暨幼稚園及北角東華三院方樹泉幼兒園。
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