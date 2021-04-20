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「溝針漢」擅打三針 涉事醫療集團致歉

2021-04-20 列印
　　消息指，一名五十多歲男子本月初在沙田源禾路體育館接種科興疫苗後，曾胸口不適，周日昏迷被送往北區醫院，經搶救後不治。據悉，他有吸煙習慣，但沒長期病患。連同此個案，本港累計有十七人接種新冠疫苗後死亡，其中十五人是接種科興，但至今未有證實顯示各人死因是與打針有關。

　　此外，一名三十二歲男子先後接種兩劑復必泰及一劑科興新冠疫苗。為他打針的東涌盈健醫務中心，其所屬的盈健醫療集團對事件深表關注，即時檢討醫務中心的登記及注射程序，對事件引起擔憂致歉。政府專家顧問許樹昌指，接種兩劑復必泰保護率已達九成半，沒有必要再打其他牌子的疫苗。他指，如市民想打混合針，可參加港大相關研究。

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