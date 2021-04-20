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初步確診幼師 複檢證陰性

2021-04-20 列印
　　衞生防護中心表示，早前公佈一宗幼稚園老師的初步確診個案，經檢測後結果為「不確定」，個案送院後再次接受檢測亦呈陰性，故有關個案不會列為確診。中心會陸續安排入住檢疫中心的緊密接觸者離開。

  事主為一名三十一歲幼稚園女教師，在將軍澳蔡繼有幼稚園暨幼兒園任職。她負責教全校小朋友中文，與多人有接觸，幼稚園學生及同也檢疫。

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