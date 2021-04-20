歐足協及英法元首齊聲反對 ﻿12歐洲豪門足球會﻿﻿另組「歐超聯」﻿

雲集英超、西甲、意甲三大聯賽共十二支歐洲足球勁旅，與歐洲足協無法就財政收入等問題達成共識，昨日正式宣佈另起爐灶，成立歐洲超級聯賽，並計劃今年八月起作賽，消息震撼球壇。但計劃遭到歐洲足協及英法元首的反對，歐洲足協強調，若堅持成立歐超聯，將禁止相關球隊參與國內及歐洲等賽事。



包括英超的曼聯、利物浦、曼城、阿仙奴、車路士、熱刺；西甲的巴塞羅那、皇家馬德里、馬德里體育會；及意甲的國際米蘭、AC米蘭和祖雲達斯十二支歐洲豪門球隊，宣佈成立歐洲超級聯賽，並發聲明指，新冠疫情下，各球會的經營模式受到影響，但過去數月，無法與歐洲足協就增加財政收入等方面達成共識。



計劃今年八月起作賽



十二豪門夥拍另外三隊球隊為十五核心成員，另外挑選五隊球隊，最終二十隊球隊分為兩組，在今年八月展開首屆賽事。兩組各自的頭三名晉身八強，其餘兩席則會以附加賽選出，決賽擬定明年五月舉行。



外電報道指歐超聯由美國摩根大通資助推動，預計聯賽價值高達四十六億歐元，十二間創始球會可各分三點三億歐元收入，對比歐聯收益高幾倍。賽會由皇馬會長佩雷斯出任主席，十二球隊的高層已辭任歐洲足協職務。



歐洲足協批評歐超聯只考慮少數球會的利益，強調會採取措施，包括禁止參與的球會參加國內聯賽等任何級別比賽，並取消相關球員參與國家隊的資格。國際足協、英超、西甲和意甲亦發聲明譴責。



曼聯傳奇領隊費格遜形容歐超聯的成立，會令小球會無機會創造奇跡，為七十年歷史的歐洲球壇畫上句號。英國首相約翰遜批評計劃損害足球運動，聲言支持歐洲足協等採取行動。法國總統馬克龍歡迎法國球會沒參與計劃。



