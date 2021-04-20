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球迷蔡子強：「霸權」行為 扼殺新興球隊發展

2021-04-20 列印
　　身兼資深球迷的中大政治與行政學系高級講師蔡子強向本報表示，十二支歐洲球隊宣佈成立歐洲超級聯賽，是「霸權」行為。他解釋，國際米蘭、AC米蘭等球隊，過往幾年戰績平平，已屬「過氣豪門」，現時「閉門」組成聯賽，等同將新興球隊排除在外，扼殺發展機會，組成一個「老人皇朝」。蔡子強又指，現時歐洲各傳統豪門宣佈另起爐灶，與不能向歐洲足協爭取更多受益有關，目前仍在討價還價階段，難料最後歐洲超級聯賽能否成立。但蔡子強說，若然歐洲足球落實聲明中的封殺措施，對各國本土聯賽而言，將是沉重打擊。

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