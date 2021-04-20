恢復腸道微生態 有助對抗新冠病毒

均衡的腸道微生態，有助保持身體健康，但究竟怎樣維持腸道微生態平衡呢？早前香港中文大學腸道微生物研究中心曾進行研究，顯示腸道微生態失衡，不單削弱人體免疫能力，更和新冠肺炎有莫大關係。腸胃及肝臟專科醫生麥詠欣指出，研究發現腸道微生態出現失衡的人，其情況與新冠肺炎患者類似；而新冠病者即使康復，其腸道微生態卻依然失衡，並可能導致一系列被稱為「長新冠」的長期病徵，證明腸道微生態平衡的重要性。







新冠患者普遍有腸道微生態失衡



根據中大的研究報告，發現新冠患者的腸道內，八成都有腸道微生態失衡情況，缺乏可調節免疫力的益菌，例如雙歧桿菌（Bifidobacteria），而他們病情的嚴重程度，亦與腸道微生態失衡的嚴重程度成正比，與沒有感染新冠肺炎的人相比，患者腸道內的「壞菌」亦較多，顯示兩者之間有密切關聯的可能性。研究同時發現，即使病者體內的病毒已清除，但腸道微生態仍然失衡，可能導致一系列長期病徵，包括疲倦、記性差、失眠、呼吸困難及脫髮等，情況可以持續長達康復後十二星期。麥醫生說：「雖然現時仍未探明新冠肺炎病者的健康有何深遠影響，但腸道微生態失衡最後有可能增加病者出現細胞因子風暴的風險，而『長新冠』的後遺症亦的確會困擾他們的日常生活。」







改善腸道微生態的好處



既然發現到腸道微生態失衡與新冠肺炎有關，只要好好恢復腸道微生態平衡，便有可能應付病毒，大大減輕感染及增加痊癒的機會，同時幫助病者減少出現「長新冠」的風險。麥醫生引用中大的研究報告指出，腸道微生態恢復均衡狀態之後，新冠患者在痊癒速度、發炎指數、抗體數量等都有改善，因此恢復腸道微生態平衡，從而增強免疫力以對抗新冠肺炎、減輕病情的嚴重性及促進病癒，是對抗新冠肺炎的一個新方向。







良好腸道微生態提升疫苗功效



腸道微生態平衡有助對抗新冠肺炎，但原來對提升疫苗效用亦有作用。麥醫生表示中大初步進行了一些研究，比對重整了腸道微生態平衡與否的人對疫苗的反應，當中健康的腸道微生態能抑制促炎反應，增強病毒抗體水平；可以抑制接種新冠疫苗後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。稍後，中大醫學院會進行世界上第一個隨機雙盲研究，志在研究糖尿病患者，及六十五歲或以上人士服用「微生態免疫力配方」後的免疫反應。期望透過這項臨床研究，能間接提升接種疫苗的安全性及成效。



要重新平衡腸道微生態，健康的生活習慣非常重要，注意飲食多菜少肉，作息定時及有適量運動，但香港人多外面用餐，飲食質量難以控制，所以不少人會求助市面的益生菌補充品。但如何選擇益生菌補充品，麥醫生認為配方是否適合至為重要，中大研發的微生態免疫力配方，針對亞洲人體質，能有效補充我們缺乏的益菌，而且配方內的益菌及益生元，在專利技術的保護下，能直接進入腸道發揮功效，重建腸道微生態平衡。