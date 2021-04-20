寵物展柴犬咬死貓 警列殘酷對待動物

剛閉幕的「香港寵物節」早前發生貓隻受襲死亡事件，有小貓不幸被同場的柴犬咬死，小貓主人批評狗主隨即離去，不負責任。狗主其後承認錯誤，但否認不負責任。警方指已接獲報案，暫未有人被捕。



女貓主在facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文指，早前收養一隻年幼流浪貓，同時她亦是寵物節商戶員工，唯有將幼貓帶至會展會場照顧。她說期間一直將貓放在身上的斜孭袋內，但前日下午約三時半，有人推着載有四隻柴犬的兩輛寵物車走近，其中一隻突然探頭到斜孭袋，咬住小貓頸部，不斷搖晃，小貓因頸骨斷裂致死。她批評狗主當時形容「隻狗不嬲會咬貓」，之後便不負責任離去。



狗主網上致歉



事件惹來熱議，有網民透露，狗主的柴犬過去亦在動物展咬傷其他寵物，批評他「教仔不善」，又指既然其寵物有襲擊傾向，則不應參與展覽。



狗主其後發文致歉，指「有乜錯都係我哋主人錯失」，而事發突然，他已即時去急救站了解情況，閉路電視亦可證明他沒不顧而去，並強調「無講過我哋隻狗會咬貓依（呢）句說話」。知悉女事主報警後，狗主亦到警署備案。



警方指已接獲報案，並派員到場視察，案件列「殘酷對待動物」，暫時未有人被捕。愛護動物協會呼籲，所有寵物主人帶同寵物外出時，需妥善牽引及看管。



「香港寵物節」對事件感到非常難過，強調已即時協助事主，並配合警方工作。寵物節的入場守則指，一旦有人或寵物不幸遭襲擊或傷害，請報警求助，主辦機構及香港會議展覽中心將不予負責。



