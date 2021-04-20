﻿生活中最好的投資

在北歐，一般人認同教育是一項必須做的投資，有好的教育才能找到好的工作。政府會資助大學生每人每月數千金錢，讓他們就是大學不提供免費宿舍，他們的住宿都不成問題。當然，政府公帑也是來自徵收高比例入息稅而來的。



家庭是很重要的一個生活部分。北歐人重視和家人相處的時間，每家的餐桌是家中使用率最高的地方。遇上學校或是社區活動，家長都必定帶著孩子們一起參加，較有條件的家庭，更會逢假期一家人去南歐渡假曬太陽。



如果說教育和陪伴更多是對孩子的投資，愛護健康則是對自己最好的投資方式！從前北歐人關注健康，是從讀書時期起便被灌輸的觀念。健康的蔬菜會出現在餐桌上，不見得是富貴食物，但每樣平常食的蔬菜，其營養價值卻是世人皆知。在這種文化環境下成長，用草本萃取的保健品尤其被北歐人信任。他們喜歡NEW NORDIC 那種簡潔並乾淨的包裝，也喜歡綜合各種草本的功效配方。NEW NORDIC生髮片在整個歐洲中有巨大的客戶群，北起挪威，南到義大利，藥房和連鎖店（香港在萬寧屈臣氏皆有售）的櫃檯都能看到同款設計的生髮片包裝盒，分別只是盒面上出現各國不同的文字。



NEW NORDIC生髮片在香港請了電視劇集《愛回家》中的「送水輝」許家傑先生任代言人。他積極的生活態度，很符合生髮片想帶給香港客戶的訊息─「關愛自己，是生活中最好的投資之一」。生髮片是草本萃取的配方，沒有激素，男女都可服用。經過法國機構驗證有效，兩個月後可以感受到減少掉髮，頭髮更漂亮。



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