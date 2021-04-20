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前行政署署長蔡潔如 出任廣播處長顧問

2021-04-20 列印
前行政署署長蔡潔如 出任廣播處長顧問
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　　前行政署長蔡潔如（見圖）昨日起出任廣播處長顧問，香港電台昨午透過內部電郵，通知員工有關人事安排；高級政務主任張恩慈則於本月十二日起出任港台高級經理（特別支援）。商務及經濟發展局表示，港台會按既定機制安排人手，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》的各項建議。

　　蔡潔如曾在多個決策局及部門工作，二○一二年起出任行政署長，至二○一九年退休。有報道指，香港電台已為她騰出房間。

　　香港電台指「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實《檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制方面，提供意見。

  另外，港台亦會開設數個其它職位包括高級經理（特別支援），協助執行建議。廣播處長會繼續與港台所有員工，一同落實報告的建議。港台節目製作人員工會指管方一直凍結公務員招聘，但「擴建」上層，令人質疑會否以「抽節目」、「加高層」方向執行報告建議。

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