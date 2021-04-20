截至本月一日共有一百二十九名公務員不理會、拒絕簽署，或拒絕交回宣誓聲明，部份人指聲明內容損害言論自由，也有人表明不同意聲明中的內容，公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵指大部份涉事公務員因解釋不被接納已被停職。
政府合約員工須簽效忠聲明
截至本月一日共有一百二十九名公務員不理會、拒絕簽署，或拒絕交回宣誓聲明，部份人指聲明內容損害言論自由，也有人表明不同意聲明中的內容，公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵指大部份涉事公務員因解釋不被接納已被停職。
警拘19歲男生 涉當聯絡人 九旬富婆被騙2.5億 破電騙損失紀錄
本港發生歷來最大宗單一假冒官員電騙案，一名九旬老婦去年接到聲稱內地公安的來電，指她捲入一宗嚴重罪案，要求她將存款轉帳至指定戶口，以檢查款項是否「黑錢」，甚至派人陪同她匯款，即使事主女兒覺得可疑，仍無法...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
花蓮恐再有五級以上餘震
台灣花蓮周日晚三分鐘內發生兩次強震。全台大驚嚇，民眾奪門而出，多人互報平安。捷運一度停下所有行駛中的列車，而秀林鄉鐵路線太魯閣牌坊至天祥段有落石目前已清理。有民眾因擔憂餘震，站在路邊不敢睡；亦有人因嚇...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
法指俄羅斯越線將制裁 烏國親俄份子先開火挑釁
烏克蘭東部局勢持續緊張，更多衝突前線片段曝光。烏兵指親俄武裝份子向其開火，形容是挑釁。自本年起，烏東衝突已造成二十七名烏兵死亡。親俄武裝份子揚言，若情況惡化，俄方將派兵入烏東。法國呼籲國際社會對俄方劃...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
向東南望海景 海逸豪園亮白長廳柔和舒適
紅磡大型臨海屋苑海逸豪園，鄰近港鐵黃埔站，部份單位更享開揚海景，是次正正精選項目的東南靚景單位，實用面積逾1100方呎，3房1套連工人套房設計，廳房同享開揚海景，視野可至對岸北角及鯉魚門一帶。 ...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
疫苗接種受阻 恒指夜期跌158點 疫情反彈 美股三指齊挫
全球多地疫情反覆，加上各國因疫苗副作用或令接種進動受阻，美股高位回落，杜指昨晚早段跌109點至34091點，跌幅0.3%；標指跌15點，至4170點；納指跌37點，至13979點。恒指夜期再次跌穿29...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
供彈薛耶治正名 華拿獻「禮」
車路士鋒將迪姆華拿今季英超僅入五球，被各方批評他表現不符身價。不過他頂住謾罵壓力，目前聯賽已收穫六次助攻為球隊之首，因此領隊杜曹也替此子不值。今仗聯賽藍軍主場對白禮頓，華拿勢再為隊友送上助攻，助球隊取勝以回應批評，主勝穩開。 （Now621台周三凌晨3:00直播） 這名二十五歲德國國腳今季首度轉戰英超，上陣二十九場僅攻入五球，被批評入球效率與其五千三百萬歐羅（約四億九千三百萬港元）轉會費不相符，連藍獅前領隊林柏特也曾狠批道：「作為一個前鋒球員，迪姆華拿不論在有球無球的進攻也沒有足夠貢獻。」 面對批評，迪姆華拿用行動回應，他於英超已收穫六次助攻，是球隊目前助攻王，當中各戰線...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日本十強公佈 Yaris Hybrid 新慳油王
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 時令環球饗宴
- 【紅地氈艷光四射】第74屆英國影藝學院電影獎 韓星尹汝貞紅地氈力撼年輕女星不遜色
- 【Sony 5G手機三連發】Sony Xperia 1 III升級4K 120Hz靚芒 潛望式遠攝兩段變焦 三代5系、10系同場現身
- 【灣仔星街搵食】新潮日本料理店TMK Rap & Rolls 創新日本菜+手卷 Hip Hop友必試
- 【美妝熱話】粉絲必搶 Laura Mercier x姜濤「法式鑽光戀愛底妝4步曲」套裝
- 【#響應地球日】下周迎接2021 Earth Day 美容時裝新動態呼應環保永續時尚
- 【奧斯卡2021大熱電影】《浪跡天地》﹕「我們不說永別，只會說在路上再見。」《浪跡天地》Nomadland教曉你的3件事
- Onitsuka Tiger復古波鞋 拼色吸睛
- 皮袋以外潮流選 尼龍織籃火熱新作
- 電車第三彈 EQS明晚發表
- 一年容易 又換胎
- 400匹 + 棍波 718 Cayman GTS 4.0 貼地超跑
- 【「恩」賞音樂】《華星雷射猛碟（第二輯）》 平凡中最值得收藏的CD
- 回歸生活 新「戲」象
- 【米珠蓮】東海薈新店落戶沙田
- 【食玩王｜荃灣揾食】荃灣抵食西餐之選「森美餐廳」！除咗重量級炸魚薯條仲有飲品組合可樂加橙
- 【單車客】選購小輪徑單車，Dahon、Tern兩大熱門摺車品牌級數功能一次過檢閱
- 【單車客】 九龍灣公園單車場 孩童高架橋上享受騎車樂
- 《Donald Duck Geometric World》唐老鴨主題嘉年華 時代廣場超靚打卡位
- 【#入得廚房出得廳堂】將生活化Net Bag帶上國際時裝舞台 入手Prada/Fendi/Dior/miumiu/Longchamp五款流行網袋
- 【寵愛有家】 不甘寂寞的Lee Loy
- 型男攜愛犬 赤柱星空遊
- 【Art Jam x 馮榕榕】 流行藝術家Aaron Craig 《POP MASH》卡通人物混搭
- 【MALL樂哥】夏日購物開心又有賞 去ELEMENTS圓方啦
- 【#音樂回帶】Face To Face鬥Echo 細數五大香港樂壇經典二人女子組合
- 【荔枝角D2 Place新食店】龍島首間朱古力概念店LUCULLUS CACAO 吸睛打卡可可甜品
- 【睡眠失調中醫打救】春日正好眠但睡不安穩？中醫藥膳改善睡眠質素 一覺瞓到天光 心情靚番晒
- Yaris Hybrid 日本慳油車冠軍
- 新版首試 S90 Mild-Hybrid慳油奢華
- 熱賣印花 迎夏第二炮
- Furla可愛卡通聯乘 民族風主題添新意
- 行為學助減躁鬱
- 開心宅度假 三大筍盤
- 【李居明大師會客室】搬屋入伙好好學一次
- 【MALL樂哥】北角匯《貓．美術館》 加碼延展到5月
- 【米珠蓮】「點•魚」正宗麻辣川饌
- 【日本今周熱話】北海道札幌圓山動物園開園70周年 必搶期間限定精品｜可樂｜動物造型蛋糕美食
- 【放題2021】名廚Ricky推介 淺水灣「粥粉麵飯」超值晚市點心放題 任點任食三十款點心美食
- 【手機玩雲台防震】vivo X60 Pro 48MP三鏡組合Zeiss加持 雲台防震再升級 手持拍片超穩定
- 【日本今周熱話】櫻桃小丸子聯乘Miffy｜Kiddyland miffy style賣過百款限定精品
- 【李居明大師會客室】一個「離」字靈到癲
- 眼部肌膚 專屬護理
- 【25位香港藝術家參展！】城大般哥展覽館《藝術機器・過去/現在》重新開放 34件機器藝術作品探索藝術與科技聯繫
- 【手袋控注意】Burberry、Coach及Louis Vuitton新手袋出場 Sammi鄭秀文、韓劇女王孔孝真及木村光希搶先佩戴為造型加分
- 【打卡好去處】嘉士伯綠色概念店 登陸愉景灣愉景廣場7-Eleven 新設互動遊戲贏獎品
- 【女兒當自強！】香港藝術中心《韓女獨有戲：韓國女性獨立電影系列》 金初喜首導《幸運是她》夢見張國榮？
- 【哪位才是Kate？】Tod’s宣傳新玩意 與妳尋找Kate和她的心水新鞋
- 【月事經痛怎樣辦】營養師防治經痛食譜 補鈣+奧米加三 配合外用止痛儀 即時止M痛 月事冇有怕
- 【食玩王】香港壽司郎首間港島分店即將進駐上環！中西區上班族又多一個選擇！
- GR86日本發表 水貨商目標
- 四驅+混能 CLS450 4Matic 革新型俠
- 酒香芝士蛋糕
- 線上起動 港島徑慈善行
- 【E3遊戲展】《E3 Expo》6月網上復辦 任天堂、Xbox確定參展 PlayStation、EA缺席
- 網上限定 Mazda 6 2.5 旅行筍盤
- 【米珠蓮】Pop n' Grill 鬧市中的燒烤場
- 【銅鑼灣新食店】 日本罐頭酒吧mr.kanso 必食人氣高湯玉子燒罐頭 最新熱門打卡餐廳
- 【Snapshot隨身拍之選】Fujifilm輕便無反X-E4升級26MP畫質 手動操控爽快Snapshot
- 【#芫茜控注意！】譚仔出香茜皮蛋米線！芫茜山咁高，仲有芫茜特飲同限定早餐！
- 【觀塘揾食】觀塘工廠區以球類運動為主題的美國菜餐廳The Stadium，有得睇英超、掟飛標、打桌球啱晒同朋友去！
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
MIRROR成員掃Chill Club 8獎 姜濤摘銀盛讚 男金林家謙厲害
ViuTV首辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》前晚圓滿落幕，狂掃6獎的大贏家、男歌手金獎得主林家謙稱不排除返回幕後崗位。人氣男團MIRROR成員共奪8個組合及個人獎，男歌手銀...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——加大鐘點傭供應 紓外傭荒
東南亞兩大傭工輸出國——菲律賓和印尼，正在爆發嚴重的新冠肺炎疫情。港府為防外地變種病毒流入，由今日零時起暫停菲律賓的航班來港十四天。印尼的疫情不比菲律賓樂觀，令人擔心當地未能穩定輸出外傭，估計本港的外傭荒將會惡化，不少家庭無法請到外傭，生活大受影響。港府不能不理這個民生問題，須想方設法，靈活應對，增加本地鐘點傭工的供應，事不宜遲。 菲律賓染疫人數達九十二萬人，印尼亦有一百六十萬人確診，兩國疫情嚴峻。港府根據「熔斷機制」，停止菲國航班來港，菲傭供應停止。現時印尼傭工仍可以來港，但部份家庭擔心新入境傭工帶來風險，無奈暫緩聘用。有外傭代理估計，印尼疫情上升，印傭供應隨時萎縮，市場...
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——陳嘉熙獲續約留方廄至煞科
見習騎師陳嘉熙現有的學徒契約於昨日屆滿，牌照委員會根據賽事規例第57（4）條，昨天決定將有效期延長至本年度馬季結束為止，並讓陳嘉熙續留於方嘉柏馬房。 另一方面，周日「冠軍賽馬日」的三場一級賽中，出戰女皇盃的去年日本三歲三冠馬后「謀勇兼備」擬定由日本騎師松山弘平操刀，馬會已批獲松山弘平於當日沙田各場賽事中披甲，其最低出賽造磅是一一七磅。 馬場浮世繪
2021-04-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6