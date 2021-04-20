  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 港聞

政府合約員工須簽效忠聲明

2021-04-20 列印
　　公務員事務局局長聶德權昨天出席立法會委員會會議時透露，擬於下月公佈按非公務員條款聘用的政府僱員也需簽署效忠聲明的安排，當中包括合約員工及退休後再獲聘的人員，但暫不會要求醫療、教育、社福等資助機構員工宣誓或簽署聲明。

　　截至本月一日共有一百二十九名公務員不理會、拒絕簽署，或拒絕交回宣誓聲明，部份人指聲明內容損害言論自由，也有人表明不同意聲明中的內容，公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵指大部份涉事公務員因解釋不被接納已被停職。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd