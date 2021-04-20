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「靚女」助餐廳 尋獲紅蟹受賞

2021-04-20 列印
「靚女」助餐廳 尋獲紅蟹受賞
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　　有荃灣餐廳上周六在網上貼出「尋蟹啟示」，指其店遺失一隻紅蟹，協助尋獲者可獲「薄酬半隻雞」。最終事隔兩日，昨早有一位「靚女」成功尋覓紅蟹，負責聯絡者笑指已向她交換電話及獎品。不少網民認為若是宣傳廣告，手法新穎。

　　「水門泰式海南雞飯專門店」上周六在facebook專頁發帖，上載一張手寫的「尋蟹啟示」圖片，指荃灣南豐紗廠店遺失一隻紅蟹，亦形容紅蟹為「紅色、有八隻腳和兩隻鉗」。直至昨晚，專頁貼出一張對話截圖，寫有「恭喜你終於搵返隻蟹」，對方亦指已向協助找回的「靚女」交換電話和獎品。

  即使有網民認為是餐廳設計的廣告，亦稱讚「手法唔錯」。

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