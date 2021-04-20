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濕地公園擬升級 涉資1.35億

2021-04-20 列印
濕地公園擬升級 涉資1.35億
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　　政府計劃斥資一點三五億元，提升位於天水圍的香港濕地公園的設施，當中部份展覽及訪客設施已使用逾十四年，開始老化，初步希望今年年底前動工，明年第三季至二○二四年底前分階段完成。

　　政府向立法會提交文件，建議更新入口廣場，提供遮蔭處及新增擴增實境程式，讓訪客感受如置身在水底生境的感覺；重新設計室內遊樂區，引入「紅樹林歷奇」為主題，設兒童及幼兒專區，包括兩層樓高引領至泥灘的溜滑梯、模仿潮漲的夾層繩網，以及多種主題的遊戲區，讓孩子探索泥灘紅樹林環境；亦會翻新觀景廊，除了提供望遠鏡，也設互動遊戲、工作坊空間等，開放予社區或綠色團體使用。

　　政府亦建議將現有「人類文化」展覽廊改為「濕地與我」主題展覽廊，介紹香港濕地的文化傳承。

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