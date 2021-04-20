濕地公園擬升級 涉資1.35億

政府向立法會提交文件，建議更新入口廣場，提供遮蔭處及新增擴增實境程式，讓訪客感受如置身在水底生境的感覺；重新設計室內遊樂區，引入「紅樹林歷奇」為主題，設兒童及幼兒專區，包括兩層樓高引領至泥灘的溜滑梯、模仿潮漲的夾層繩網，以及多種主題的遊戲區，讓孩子探索泥灘紅樹林環境；亦會翻新觀景廊，除了提供望遠鏡，也設互動遊戲、工作坊空間等，開放予社區或綠色團體使用。
政府亦建議將現有「人類文化」展覽廊改為「濕地與我」主題展覽廊，介紹香港濕地的文化傳承。
本港發生歷來最大宗單一假冒官員電騙案，一名九旬老婦去年接到聲稱內地公安的來電，指她捲入一宗嚴重罪案，要求她將存款轉帳至指定戶口，以檢查款項是否「黑錢」，甚至派人陪同她匯款，即使事主女兒覺得可疑，仍無法...
2021-04-20
台灣花蓮周日晚三分鐘內發生兩次強震。全台大驚嚇，民眾奪門而出，多人互報平安。捷運一度停下所有行駛中的列車，而秀林鄉鐵路線太魯閣牌坊至天祥段有落石目前已清理。有民眾因擔憂餘震，站在路邊不敢睡；亦有人因嚇...
2021-04-20
烏克蘭東部局勢持續緊張，更多衝突前線片段曝光。烏兵指親俄武裝份子向其開火，形容是挑釁。自本年起，烏東衝突已造成二十七名烏兵死亡。親俄武裝份子揚言，若情況惡化，俄方將派兵入烏東。法國呼籲國際社會對俄方劃...
2021-04-20
紅磡大型臨海屋苑海逸豪園，鄰近港鐵黃埔站，部份單位更享開揚海景，是次正正精選項目的東南靚景單位，實用面積逾1100方呎，3房1套連工人套房設計，廳房同享開揚海景，視野可至對岸北角及鯉魚門一帶。 ...
2021-04-20
全球多地疫情反覆，加上各國因疫苗副作用或令接種進動受阻，美股高位回落，杜指昨晚早段跌109點至34091點，跌幅0.3%；標指跌15點，至4170點；納指跌37點，至13979點。恒指夜期再次跌穿29...
2021-04-20
車路士鋒將迪姆華拿今季英超僅入五球，被各方批評他表現不符身價。不過他頂住謾罵壓力，目前聯賽已收穫六次助攻為球隊之首，因此領隊杜曹也替此子不值。今仗聯賽藍軍主場對白禮頓，華拿勢再為隊友送上助攻，助球隊取勝以回應批評，主勝穩開。 （Now621台周三凌晨3:00直播） 這名二十五歲德國國腳今季首度轉戰英超，上陣二十九場僅攻入五球，被批評入球效率與其五千三百萬歐羅（約四億九千三百萬港元）轉會費不相符，連藍獅前領隊林柏特也曾狠批道：「作為一個前鋒球員，迪姆華拿不論在有球無球的進攻也沒有足夠貢獻。」 面對批評，迪姆華拿用行動回應，他於英超已收穫六次助攻，是球隊目前助攻王，當中各戰線...
2021-04-20
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV首辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》前晚圓滿落幕，狂掃6獎的大贏家、男歌手金獎得主林家謙稱不排除返回幕後崗位。人氣男團MIRROR成員共奪8個組合及個人獎，男歌手銀...
2021-04-20
東南亞兩大傭工輸出國——菲律賓和印尼，正在爆發嚴重的新冠肺炎疫情。港府為防外地變種病毒流入，由今日零時起暫停菲律賓的航班來港十四天。印尼的疫情不比菲律賓樂觀，令人擔心當地未能穩定輸出外傭，估計本港的外傭荒將會惡化，不少家庭無法請到外傭，生活大受影響。港府不能不理這個民生問題，須想方設法，靈活應對，增加本地鐘點傭工的供應，事不宜遲。 菲律賓染疫人數達九十二萬人，印尼亦有一百六十萬人確診，兩國疫情嚴峻。港府根據「熔斷機制」，停止菲國航班來港，菲傭供應停止。現時印尼傭工仍可以來港，但部份家庭擔心新入境傭工帶來風險，無奈暫緩聘用。有外傭代理估計，印尼疫情上升，印傭供應隨時萎縮，市場...
2021-04-20
見習騎師陳嘉熙現有的學徒契約於昨日屆滿，牌照委員會根據賽事規例第57（4）條，昨天決定將有效期延長至本年度馬季結束為止，並讓陳嘉熙續留於方嘉柏馬房。 另一方面，周日「冠軍賽馬日」的三場一級賽中，出戰女皇盃的去年日本三歲三冠馬后「謀勇兼備」擬定由日本騎師松山弘平操刀，馬會已批獲松山弘平於當日沙田各場賽事中披甲，其最低出賽造磅是一一七磅。 馬場浮世繪
2021-04-20