  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 港聞

陳淑莊等涉違限聚令案開審

2021-04-20 列印
　　前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，疑去年四月在旺角參與超過十人的酒吧聚會，二人和酒吧負責人早前否認違反限聚令及酒吧禁令共四項傳票控罪。案件昨日於九龍城裁判法院開審，由裁判官鄭念慈審理，審期預計五天。三名被告否認傳票控罪後，控方指將傳召三名證人，包括一名警員及兩名街外證人，審期預計可大為縮短，並交代原訂需傳召另外有兩位街外證人，一人未能成功派票，另一人派票後拒絕出庭作供，控方要求法庭向後者發拘捕令，又交代如控方舉證完畢該證人仍未到庭，就陳偉才容許某人進入「HANDS」酒吧前未有量度體溫一項傳票控罪將不提證供。案件今天續審。

　　陳淑莊及林瑞華被控於去年四月二至三日期間，在旺角大南街「HANDS」酒吧內，參與受禁群組聚集。酒吧負責人陳偉才則被票控於四月一至四日，作為餐飲業務負責人，容許某人進入酒吧時未有量度體溫及多於四人同坐一桌，以及營運受禁群組聚集的酒吧。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd