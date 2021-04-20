  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 港聞

印教師自製AI機械人懂47語言 成本五千

2021-04-20 列印
印教師自製AI機械人懂47語言 成本五千
Previous Next

　　疫下以機械人代替人類漸常見，近日印度理工學院一名老師利用廢塑料和紙板自製AI機械人，不僅能說四十七種語言，還能解基本數學題，成本僅五百英鎊，即約五千二百多港元。

　　於印度理工學院孟買分校擔任資訊科學老師的Dinesh Patel，日前研發出AI機器人Shalu。Shalu以印度女性形象為藍本，由廢棄的塑膠、紙板和木材造成，雖然製作粗糙，但Shalu的智能十分完備，它可用三十八種外語和九種印度方言進行日常對話，還有基本的臉部辨識功能。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd