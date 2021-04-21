謀殺五歲女 父母被囚終身 冷血通訊曝光 揭狠父煽妻虐殺

五歲女童慘遭生父及繼母長期虐打，遍體鱗傷，傷口感染細菌致死。這對狠毒父母上周被陪審團裁定謀殺罪名成立，高院法官黃崇厚昨依例判處二人終身監禁，並責備繼外婆是唯一可以向兩兄妹伸援手的人，竟默許及縱容兩夫妻惡行，就其兩項虐兒罪成判囚五年。這對禽獸不如的父母通訊顯示，父親竟煽惑及鼓勵繼母向兩名子女施虐。



黃官判夫婦二人終身監禁後，向繼母說：「我留意到你作證時攞住本聖經宣誓」，繼而讀出《約翰壹書》第一章九節：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」，並對繼母指：「我相信你可能都會記得」。繼母聽後面無表情，低頭走回羈留室。



黃官判刑時考慮涉案家庭有三名兒童，父母帶三名子女（X男童和Z女童為父與前妻所生，而Y女童為繼母與前夫所生），於一七年八月搬離親祖母的家，遷出後兩夫妻針對X及Z施虐，Y則沒受虐。而X及Z五個月內遍體鱗傷，兩夫妻蓄意隱瞞二人傷勢，作虛假陳述，想逃避法律後果，從來沒有帶兩兄妹看醫生。兩兄妹幾乎每天被衣架、拖鞋、藤條及拖鞋打，又被剪刀「篤」心口、罰跪、罰企、罰抄、玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，被迫捱餓看家人食飯，其後只准吃殘羹冷飯。



雖然分不清X和Z身上傷勢由誰造成，但繼母每天為Z洗澡時應察覺其傷勢嚴重，親父亦看到兩兄妹手腳傷勢。黃官推斷兩夫妻在Z身體上不同部位傷口未痊瘉時，重複以手、藤條、衣架、拖鞋施虐，Z頭部深層瘀傷疑是因玩「飛高高」遊戲時，被大力撞到天花板所造成。黃官指兩夫妻互通的訊息顯示親父煽惑及鼓勵繼母施虐。其中一段他對妻子說：「我有時都驚得你同佢（Z）（一齊）嘅時候，你會打死佢」。雖然父親解釋只想令妻子冷靜下來，但黃官批評其解釋違反常理。



兩夫妻微信對話顯示，兩人知道兩兄妹受到虐待，如二人被罰不得在牀上睡覺，要在客廳地上睡袋睡覺，繼母不時綁起女童Z雙手，但解釋是為了防止Z偷食物或抓傷口，但黃官斥責其解釋不合常理。



繼外婆默許惡行囚五年



至於繼外婆，需要外出工作，兩兄妹受虐時或不在場，但兩兄妹嚴重受虐歷時五個月，同住的繼外婆不會毫不知情。黃官指繼外婆的罪責是「默許」及「縱容」兩夫妻的惡行。黃官認為她是唯一可向X及Z伸出援手的人，但她自私地不做應當的事。