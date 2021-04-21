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變種病毒傳播力高 許樹昌：確診者或再受感染

2021-04-21 列印
變種病毒傳播力高 許樹昌：確診者或再受感染
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　　政府專家顧問許樹昌（見圖）指出，一名印裔男子被驗出帶有來自南非的變種病毒，傳播力高六至七成，會減低本港正使用疫苗的保護率，而感染過非變種病毒的人士亦有可能再受感染。

　　許樹昌稱，感染變種病毒不等於病情嚴重，或死亡風險高，變種病毒進入社區未必有病徵，若不做檢測根本未能發現。他指接種疫苗是產生抗體的最經濟及最有效方法，針對南非變種病毒，復必泰疫苗有較多數據，顯示可中和病毒。

　　就本港正與新加坡商談建立「旅遊氣泡」，許指進度並不樂觀，相信兩地都要先解決社區變種病毒的問題。但有報道引述消息指，香港及新加坡仍打算於下月推出「旅遊氣泡」，並將於未來幾日公佈計劃內容。

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