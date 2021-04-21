渠蓋傷清路障漢 裝修判頭囚40月

男子X前年一月反修例示威期間，在旺角清理路障疑被人以渠蓋襲擊頭部受傷，須縫十針。事後警方拘捕一名涉事裝修判頭，他昨日於區域法院承認一項有意圖而傷人罪。練錦鴻法官指被告會用十分歹毒的手段襲擊一個見義勇為的好人，故法庭須向公眾發出一個清楚的信息，即被告的行為社會及法庭所不容，最終判被告監禁四十個月，並須在十四日內向受害人賠償二萬港元。



被告梁啟樂，三十三歲，工程公司判頭，現面對有意圖而傷人、暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品共三項控罪，指他於一九年十二月一日在旺角道及彌敦道交界惡意傷害男子X，同日同地參與暴動，以及在身處非法集結時使用掛耳式口罩。他昨日承認一項有意圖而傷人罪，另外兩罪則留待法庭存檔。



案情指，事主X於當日在旺角道及彌敦道交界自發移開路障，試圖疏導交通。被告在警誡下稱認為事主是「白衣人」，意圖襲擊年輕人，所以他才會攻擊事主。事後，事主左邊頭頂頭皮須縫十針。



