  • 2021年4月21日 星期三
  • 23º
  • 75%
熱門： 5歲女童虐死智叔安息禮石樂蕎TG頻道疫苗

日報新聞 > 港聞

渠蓋傷清路障漢 裝修判頭囚40月

2021-04-21 列印
■一名男子在旺角自發移開路障遇襲。資料圖片
Previous Next

　　男子X前年一月反修例示威期間，在旺角清理路障疑被人以渠蓋襲擊頭部受傷，須縫十針。事後警方拘捕一名涉事裝修判頭，他昨日於區域法院承認一項有意圖而傷人罪。練錦鴻法官指被告會用十分歹毒的手段襲擊一個見義勇為的好人，故法庭須向公眾發出一個清楚的信息，即被告的行為社會及法庭所不容，最終判被告監禁四十個月，並須在十四日內向受害人賠償二萬港元。

　　被告梁啟樂，三十三歲，工程公司判頭，現面對有意圖而傷人、暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品共三項控罪，指他於一九年十二月一日在旺角道及彌敦道交界惡意傷害男子X，同日同地參與暴動，以及在身處非法集結時使用掛耳式口罩。他昨日承認一項有意圖而傷人罪，另外兩罪則留待法庭存檔。

　　案情指，事主X於當日在旺角道及彌敦道交界自發移開路障，試圖疏導交通。被告在警誡下稱認為事主是「白衣人」，意圖襲擊年輕人，所以他才會攻擊事主。事後，事主左邊頭頂頭皮須縫十針。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd