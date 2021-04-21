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林鄭：大灣獨有「一國兩制」 港具優秀科研融資力

2021-04-21 列印
林鄭：大灣獨有「一國兩制」 港具優秀科研融資力
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　　博鰲亞洲論壇年會昨日在海南開幕，行政長官林鄭月娥致辭時表示，香港去年比較亂，但現時已不亂，而股票市場的表現非常好，去年上市集資金額排全球第二，相信今年亦會好。她指，粵港澳大灣區是獨特的地方，有世界獨有的「一國兩制」，香港作為國際金融中心，有優秀的科研、融資能力，至於缺乏市場及製造能力，則可靠粵港澳大灣區補足。

吸引國家科研人才落戶

　　林鄭指，大灣區作為城市群，能將所有產業元素集合，讓人流、資金、數據等流通，而未來挑戰在於爭取人才，透露港深兩地正聯手制定政策，到吸引海外人才，形容近一兩年，部份西方國家對中國不太友善，現在會重點將海外發展的國家科研人才吸引回港，落戶大灣區。

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