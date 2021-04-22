家計會：怕病毒避去診所 疫下女性少檢驗子宮頸癌殺埋身

新冠肺炎疫情困擾本港逾年，不少人避疫減少出門，婦女去診所驗身的意欲亦下降。根據香港家庭計劃指導會數據，去年接受子宮頸細胞檢驗的婦女人次，按年跌百分之四，而接受更年期驗身的人次，更大跌約兩成半。家計會新任執行總監林慧翔醫生接受本報專訪時說，子宮頸癌患者早期可以零病徵，病變也難以察覺，加上因子宮頸癌而去世的女性人數近年升至本港的第七位，恐婦女疫下少驗身，罹患惡疾而不知，錯過醫療時機，故呼籲女士勤做檢查，以防萬一。



受疫情及其他因素影響，市民到家計會接受子宮頸細胞檢驗的人次，出現連年減少情況，去年約有三萬三千零三十人次進行檢驗，較前年減少一千五百四十人次，跌幅近百分之四，而接受更年期檢查服務的人次，亦按年減少兩成四，創下近年新低。



更年期檢查人次跌24%



家計會新任執行總監林慧翔醫生表示，願意做子宮頸細胞檢驗的婦女不斷減少，「喺疫情期間更加少」，原因之一或擔心感染新冠肺炎。她續說，子宮頸癌患者早期可沒任何徵狀，即使發生病變也難以察覺，更有機會演變成癌症。本身是婦產科專科醫生的林慧翔提醒，如婦女經期結束後異常出血，或陰道分泌增多，就要留意自己有否患上子宮頸癌的風險，而定期驗身是最佳預防方法。



林引述資料指，二○一八年有五百八十二名女性患上子宮頸癌，於女性癌症中排第七位，同年有一百六十三名患者去世。她解釋，婦女不願驗身的原因，不外乎看輕該病的嚴重性，「佢哋會以工作、照顧屋企人行先，或者返工抽唔到時間」，有人會害怕接受「柏氏抹片」檢查體內的子宮頸細胞，一來怕尷尬，二來要將窺器放進陰道內，感覺不適，「但試咗一次，無想像中咁痛，就會易啲接受。」



她又說，婦女平均約五十歲就會步入更年期，受女性賀爾蒙減少影響，情緒起落大、月經不穩和骨質疏鬆等，會影響個人社交，經診症後可服用適量賀爾蒙藥丸，有助減輕徵狀。現時家計會提供的子宮頸細胞檢驗收費二百九十元，更年期驗身則要五百四十元。



去年人口現負增長



此外，本港出生率低企，去年首十一個月死亡數字為四萬六千四百一十四人，超越四萬零三百六十九名新生嬰兒，人口首次出現負增長，不利社會長遠發展。提供生育指導的家計會，現時多在社交媒體上發表插畫，推廣家庭規劃、生育及性知識，盼為未來爸媽給予更多援助，而非盲目追求子女數目。