iPhone 12出紫色版 手機達人：炒唔起

蘋果公司每年的新產品發佈會，受全球果迷關注，昨天凌晨蘋果宣佈推出一系列新產品，涵蓋新色手機、電腦、電視和迷你追蹤器等，其中iPhone 12及iPhone 12 mini將以紫色機身登場，但設計、規格和功能均與現有iPhone 12系列一樣，售價也相若。有旺角先達廣場手機商向本報指，沒有新款式也沒新功能，根本無得炒。



蘋果宣佈，推出全新紫色但功能不變的iPhone 12及iPhone 12 mini，售價分別為六千七百九十九及五千九百九十九港元起，提供64GB、128GB和256GB三種版本，由本周五晚八時起接受預訂，下周五發售。新的紫色iPhone 12出場，部份舊機回收價約為五千七百至六千二百元，而iPhone 12 mini則叫價四千多元。



先達廣場手機店「Buddy Digital Company」負責人黃先生對本報記者說，紫色iPhone 12不是新設計，預料不會掀起炒風，而過往的紫色iPhone 11也只是較受年輕女性歡迎。同場有手機店店主坦言，如沒有新款iPhone，也沒有新功能，無人會炒賣，「成個『先達』都唔會有人用高價收，根本唔會有炒風」，昨天也沒有客人預訂新紫色的iPhone 12。



新「AirTag」助尋失物



蘋果今次唯一的全新產品，是以無線技術來尋找失物的「AirTag」（圓圖），用家把它聯繫到指定物件，透過應用程式「Find」，可顯示與上述物件的距離，可尋找汽車或寵物等，每個售價二百三十九港元，同時買四個可享八折多。



另外，新款iMac和iPad Pro均採用蘋果自家研發的晶片「M1」處理器，前者比起舊款快近八成五，體積亦更輕薄；後者則有2TB容量選購。另一款新產品Apple TV 4K電視盒，可使用iPhone來調整電視上的色彩，適合設計師使用。