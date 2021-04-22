印度日增29.5萬新症 大阪府逾千人染疫

昨天新聞出現一幕幕感人的場面，有市民到療養醫院探望親友，彼此見面，相擁喜極而泣，這是他們受疫情阻隔之後，終於回復探望，可以親身噓寒問暖，共敘天倫。只要疫情持續減退，更多社交活動將不再受限，生活就可以逐漸回復正常，這需要市民齊心合力，不再猶豫，趕快去接種疫苗，爭取群體免疫力盡快出現。 醫管局轄下八間療養醫院，昨天起恢復特別探訪安排，每名病人每周可獲一名家屬探訪一小時，探訪人士須持有七十二小時內的陰性病毒檢測結果。若探訪前十四天完成接種兩劑疫苗，可在探訪前二十四小時自行購買快速檢測，帶同結果給醫院職員核對便可。比較兩種安排，打了針，方便快捷得多。此外，當局因應疫情放緩，構思放寬...

2021-04-22