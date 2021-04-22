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印度日增29.5萬新症 大阪府逾千人染疫

2021-04-22 列印
　　亞洲多國新冠疫情惡化，印度單日新增超過二十九萬五千宗確診，再多逾二千人不治，兩項數字雙雙再創新高。

印度死亡數字同創新高

　　日本方面，東京都新增逾八百人染疫，大阪府亦再多一千二百多人確診；在大阪府及兵庫縣，變種病毒個案比例高達八成。日本首相菅義偉表示，今周內決定是否向東京、大阪、兵庫等地，再次發佈緊急事態宣言。

東京等三都府縣料發「緊急事態」

　　日本共同社又引消息指，首相菅義偉已取消本月底至下月初，訪問印度與菲律賓的計劃。報道稱，顧及印度和日本國內疫情惡化，菅義偉決定留在日本抗疫。
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