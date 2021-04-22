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女侍應搶警槍判囚十月

2021-04-22 列印
女侍應搶警槍判囚十月
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　　患有精神病的女侍應本年二月在北大嶼山警署外搶去一名警員的佩槍，欲開槍自殺。她早前承認一項企圖無牌管有槍械及彈藥罪，昨天被判囚十個月。

　　三十三歲被告黃綺婷報稱任職侍應，辯方求情指被告有悔意，被捕時沒有激烈反抗。被告受情緒問題困擾但已求醫，相信在醫生的協助下，重犯機會低。

　　主任裁判官徐綺薇指不論被告搶槍目的為何，其行為均十分嚴重，手槍有機會走火傷及其他人，最終判監禁十個月。

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