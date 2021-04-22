浸聯會會長突辭職移居英國

羅慶才原本的任期尚有九日，但前日突然請辭。他向傳媒指年初已考慮退任，再加上不太能接受香港社會環境的轉變，決定移居英國。 浸聯會表示，第一副會長林海盛牧師即日起署理會長職務。
羅慶才過去多次就政治議題發表意見，包括指《逃犯條例》修訂影響深遠；又曾撰文形容《國安法》根本性地改變「一國兩制」。
新冠肺炎疫情困擾本港逾年，不少人避疫減少出門，婦女去診所驗身的意欲亦下降。根據香港家庭計劃指導會數據，去年接受子宮頸細胞檢驗的婦女人次，按年跌百分之四，而接受更年期驗身的人次，更大跌約兩成半。家計會新...
2021-04-22
內地近日因電動車特斯拉（Tesla）的維權事故而鬧哄哄，原本指客戶要求不合理而「企硬」的Tesla突然「轉軚」。Tesla深夜發聲明致歉，並成立處理小組，承諾盡全力滿足車主訴求。維權車主亦於周二上午就...
2021-04-22
成立不足兩日的歐洲超級聯賽面臨中止，六支參賽的英超球隊全部宣佈退出。歐超聯則發表聲明，強調他們的提議符合相關法律，但會重整歐超聯計劃內容。又指責六支英超球隊是受「壓力」而被迫退出。據了解歐超聯簽約了西...
2021-04-22
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居3座低層E室，面積446方呎，兩房間隔，望開揚山景，原叫價545萬，議價後減價12萬，以533萬沽出，...
2021-04-22
配股潮一浪接一浪，繼藍籌股美團（3690）及安踏體育（2020）先後配股，中國燃氣（384）昨日亦擬以先舊後新方式，配售3.92億股，每股作價介乎29.75至30.75元，集資最多120.5億元。分析...
2021-04-22
昨宣佈跟隨英超Big6退出歐洲超級聯賽的馬德里體育會，鋒線今年人手緊絀，安祖哥利亞屢當超級替工都能完成任務。今晚西甲主場對侯爾斯卡，射手蘇亞雷斯及前鋒祖奧菲歷斯續因傷缺陣，這名鋒將有力肩負攻擊重任，以彌補球會高層當日加入歐超聯而對球迷的傷害，讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（Now632台周五凌晨1:00直播） 踏入今年，牀單軍團先有中鋒迪亞高哥斯達在元旦離隊，菲歷斯二月二日感染新冠肺炎，最近又因足踝受傷而缺陣，而首席射手蘇亞雷斯近兩輪西甲因左大腿肌肉受創而倦勤。幸好，可鋒可翼的安祖哥利亞總能成功完成教練施蒙尼給予的任務，前阿根廷主帥馬天奴盛讚：「他踢任何位置都能取得...
2021-04-22
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
人氣男團MIRROR將於下月假九展舉行的演唱會掀起撲飛潮，一票難求下令騙徒有機可乘，做「黃牛黨」欺騙心急「鏡粉」購買「黃牛飛」，昨有受騙破財者報警求助。MIRROR成員及經理人花姐（黃慧君）昨日均呼籲...
2021-04-22
昨天新聞出現一幕幕感人的場面，有市民到療養醫院探望親友，彼此見面，相擁喜極而泣，這是他們受疫情阻隔之後，終於回復探望，可以親身噓寒問暖，共敘天倫。只要疫情持續減退，更多社交活動將不再受限，生活就可以逐漸回復正常，這需要市民齊心合力，不再猶豫，趕快去接種疫苗，爭取群體免疫力盡快出現。 醫管局轄下八間療養醫院，昨天起恢復特別探訪安排，每名病人每周可獲一名家屬探訪一小時，探訪人士須持有七十二小時內的陰性病毒檢測結果。若探訪前十四天完成接種兩劑疫苗，可在探訪前二十四小時自行購買快速檢測，帶同結果給醫院職員核對便可。比較兩種安排，打了針，方便快捷得多。此外，當局因應疫情放緩，構思放寬...
2021-04-22
英國年輕騎師班德禮由上期賽事開始在港客串，最終取得一席季軍，開局尚算不錯，至於昨晚轉戰谷草賽事，他共有五匹座騎，結果在頭場即憑韋廄的「全才」贏馬，極速打開勝門。至於「全才」今仗更打破谷草二千二百米的全...
2021-04-22