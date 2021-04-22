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浸聯會會長突辭職移居英國

2021-04-22 列印
浸聯會會長突辭職移居英國
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　　香港浸信會聯會會長羅慶才（見圖）前日以私人理由辭職，移居英國；其後回應傳媒指，前晚突然有可攜帶狗隻上機的合適機位，因不想錯過機會，臨上機前才向浸聯會請辭。

　　羅慶才原本的任期尚有九日，但前日突然請辭。他向傳媒指年初已考慮退任，再加上不太能接受香港社會環境的轉變，決定移居英國。　　浸聯會表示，第一副會長林海盛牧師即日起署理會長職務。

　　羅慶才過去多次就政治議題發表意見，包括指《逃犯條例》修訂影響深遠；又曾撰文形容《國安法》根本性地改變「一國兩制」。

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