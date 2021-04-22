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下學年教科書加價1.4%

2021-04-22 列印
　　教育局昨日在「適用書目表」網頁，公佈下學年課本價格，整體而言，來年（二○二一／二二學年）課本價格（包括印刷及電子課本）較本學年上升百分之一點四。

　　教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞表示，局方與出版社保持緊密溝通，亦呼籲出版社疫情經營困難下盡量克制課本定價，最終下學年有近四成半課本凍價甚或減價，其餘加幅仍屬溫和。

　　謝指，局方會繼續深化各項穩定課本價格的措施，當中包括落實「課本、教材和學材分拆訂價」政策；嚴格規管課本改版要求；以及推動出版社採用廉價而恰當的印刷方式以降低製作成本等。

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