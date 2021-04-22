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威院50病人X光片複本誤當垃圾

2021-04-22 列印
　　威爾斯親王醫院遺失了約五十名病人的X光片複本，遭清潔工人誤當垃圾清走，醫院已通知醫管局及私隱專員公署。

　　醫院發言人表示，一名影像及介入放射科（X光部）駐院醫生三月底向一名顧問醫生借閱一箱病人X光片複本教學資料。該駐院醫生四月八日擬經部門秘書歸還資料，惟秘書當時已下班，醫生將文件箱放在辦公桌旁邊地上。至四月中得悉秘書沒有收到文件箱，遂通報事件。

　　發言人稱X光片複本二○○四年之前拍攝，未有病人的治療受影響。

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