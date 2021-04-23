獅城主動叫停 爭取下周初公佈計劃 新加坡疫情反彈 港星旅泡又撻Q

香港與新加坡籌備的「旅遊氣泡」，好事多磨。新加坡近日積極爭取與香港推出「旅遊氣泡」，原定昨天公佈詳情，以便下月中旬落實，但新加坡近日疫情反彈，出現外勞宿舍群組，部份康復者再感染。消息人士向本報說，新加坡前晚深夜主動要求取消今天的公佈。兩地政府將視乎疫情發展，或延至下周才再考慮公佈計劃。



原定去年十一月落實的星港「旅遊氣泡」，因當時香港爆發第四波疫情而被迫押後。日前有報章指，香港和新加坡已達成重啟「旅遊氣泡」的協議，並原定在昨日公佈。不過，公佈安排臨時取消，兩地「旅遊氣泡」第二次「撻Q」



消息人士對本報說，新加坡駐港使節近日積極與港府洽談，希望在昨天公佈兩地「旅遊氣泡」，但直至前日深夜，本港駐當地經貿辦事處和負責航機安排的國泰航空公司，均收到新加坡當局通知，須取消昨天的發佈。據悉，出現急煞車情況，與新加坡近日疫情反彈有關。



星外勞宿舍康復者再染疫



新加坡連續多日錄得本土病例，北部一個外勞宿舍共十一人染疫，均是早前已康復的患者，當局相信他們再感染。當局亦在一名從印度入境的康復者身上驗出抗體，以為他已痊瘉和沒有傳染力，將他放行，其後他疑染上變種病毒，並傳播給家人。



消息人士指，本港現階段不急於與新加坡展開「旅遊氣泡」，不希望在疫情反覆下行事，「旅遊氣泡需要一個穩定的環境」。據了解，兩地政府將視乎情況，或下周初公佈「旅遊氣泡」，於下月底落實，但最後仍要看疫情發展。即使兩地推行「旅遊氣泡」，初期以「有目的訪客」為主，如探親或工作需要，消閒旅行團將會稍後才被考慮。



本港商經局指，星港政府就重啟「航空旅遊氣泡」的討論已達至成熟階段，會盡快公佈詳情。新加坡交通部在官網表示，正與香港密切磋商「旅遊氣泡」計劃，但未有確實日子，希望很快可以公佈。



旅遊界立法會議員姚思榮認為，若兩地疫情持續平穩，相信下月啟動的機會比較大。東瀛遊執行董事禤國全對本報說，初期主要以探親及商務客為主，待機位供應正常，機票價格回落，約一個月後才會陸續出團，屆時三至五天團收費約六千元起。