﻿華大驗出30宗初步確診 ﻿﻿證28樣本受污染﻿

華大基因實驗室發生樣本交叉感染事故。華大基因前天提交三十宗新冠病毒初步陽性個案，專家認為極不尋常，視察實驗室操作流程後，認為有兩個強烈陽性樣本污染其他二十八個樣本，疑虛驚一場。受影響人士須在醫院得出連續兩次陰性檢測結果，才可獲批重返回社區。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，三十宗初步陽性個案均來自華大基因實驗室，當中九宗涉及尖沙嘴華美達酒店強制檢測個案，其餘二十一宗涉四間社區檢測中心，但至少九人在入院再採樣，卻對病毒呈陰性。他指以上本地個案居於不同大廈，沒有流行病學關連，病毒量低，部份人須接受定期檢測，認為同日在同一個化驗所出現大量個案，並不尋常。



政府專家顧問袁國勇視察華大基因實驗室後表示，三十個樣本中，有兩個樣本是「真陽性」，病毒載量均高，更是當日同批次作化驗的首兩個樣本。他相信，該兩個強烈陽性樣本污染到其後化驗的二十八個樣本。



袁解釋，樣本瓶載有提煉病毒核酸的液體，類似洗潔精，可以起泡，實驗室職員一打開瓶蓋，「個泡就爆」，污染手套、生物安全櫃等地方，將病毒帶到其他樣本。他已要求職員化驗每批樣本後要更換手套，及盛載樣本的膠容器等。



袁國勇稱，華大基因的職員太「勤力」，每人每日處理約八百個樣本，容易疲勞，已要求華大基因重新分配工作。他形容，職員身穿高規格防護衣物，如同「太空人」般笨重，或對環境污染敏感度下降。



至於個案及其已送檢疫中心的密切接觸者，袁國勇指個案在醫院連續兩次檢測及抗體結果呈陰性，才可與緊密接觸者一同重返社區，希望受影響的人士體諒。



