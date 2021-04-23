潛伏期曾赴健身室瑜伽班及婚紗展 綠茵幼師染疫30名K3生須強檢

本地零確診斷纜，昨天新增兩宗源頭不明個案，包括一名日出康城綠茵英文（國際）幼稚園的女教師，她教過的三十名K3學生須在照顧者陪同下接受檢疫。患者潛伏期期間行蹤活躍，曾赴健身室、瑜伽班及婚紗展。另外，港府昨晚發出公告，七處列入強制檢測名單，當中包括學校及幼稚園。



兩宗本地源頭不明個案，其中一是幼稚園女教師，三十一歲，家住將軍澳新寶城四座，在日出康城綠茵英文（國際）幼稚園擔任主任，本周二發病並求醫。患者發病當日曾分別教導兩班K3學生約半小時，各人均戴口罩，但因染疫教師的病毒量高，派發功課時有較近接觸，加上年幼學童未必戴好口罩，三十名學生及兩名教師須送檢疫。



19歲理貨員中招



女患者在潛伏期間，曾到坑口邨與朋友聚會；光顧天后、銅鑼灣多間食肆；到坑口「Physical」健身室；到灣仔會展參觀婚紗展；在觀塘「Pole Beat Gallery」上瑜伽班；並在將軍澳中心接受美容療程。



另一名染疫男子，十九歲，家住屯門新圍苑新碧閣，他在葵涌貨櫃碼頭任職理貨員，在一號、二號及五號碼頭外圍的露天亭，將來港貨櫃資料輸入電腦，不會接觸貨櫃工人，有時會到公司位於二號碼頭寫字樓的休息室休息。他沒有病徵，透過定期檢測確診，在潛服期間曾光顧屯門市廣場的「一幻拉麵」及良景商場「祥景茶餐廳」；並到訪安定商場街市。



另外，港府昨晚發出公告，七處列入強制檢測名單，包括：葵涌一號、二號及五號貨櫃碼頭橋面範圍、葵涌KCL 二號的二號貨櫃碼頭辦公室、沙田嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、日出康城三期緻藍天幼稚園座綠茵英文(國際)幼稚園、海麗商場仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園及中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校。