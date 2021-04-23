  • 2021年4月23日 星期五
  • 31º
  • 59%
熱門： 恆安邨行劫疫苗氣泡行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

英包機抵港291乘客 送華逸酒店檢疫21日

2021-04-23 列印
■接載滯留英國港人的回來的首班指定特別航班，於昨日抵港。電視截圖
Previous Next

　　接載滯留英國香港人的回來的首班指定特別航班，於昨日抵港，二百九十一名乘客檢測全部呈陰性，已送往青衣華逸酒店接受檢疫二十一天。

　　這班指定特別航機於昨日凌晨四時許，由倫敦飛抵本港。掛上識別牌的乘客，在機場禁區完成病毒檢測，獲陰性結果後，分批坐專車到青衣華逸酒店接受檢疫二十一天。他們須於檢疫期第七、十二及十九天再接受檢測，完成檢疫後要接受七天自我監察，並在第二十六天再做檢測。有乘客向在場傳媒表示，包機的機票很快售罄，無奈要花三萬多元購買商務機位，相當昂貴；另有乘客指本來計劃六月才回港，對今次能回港感到安心，機上及機場的安排都很好。

　　另外，本港昨天新增十二宗新冠肺炎輸入個案，四宗帶變異病毒株，分別來自土耳其、巴基斯坦及印度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd