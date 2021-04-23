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印度單日逾31萬確診創新高

2021-04-23 列印
■印度過去一日有二千一百零四人死亡。
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　　印度疫情嚴峻，單日新增逾三十一點四萬宗確診，創下全球單日新高。同時，印度過去一日有二千一百零四人死亡，同樣打破當地紀錄。外電分析指，印度二月初似乎已成功控制疫情，但當局過早放鬆防疫措施。 同時，印度發現新變種病毒株「B.1.617」，更易傳播，導致確診飆升。

　　日本單日新增近五千三百宗確診，當局計劃今日在東京都、大阪府、兵庫縣與京都府第三度頒布緊急事態宣言。

　　此外，世衛宣佈將於本月二十六日審批由中國國藥集團研發的新冠肺炎疫苗，以決定是否批准緊急使用，在下月三日審批中國科興疫苗。上海美國商會會長向彭博社指已經接獲上海市政府通知，BioNTech疫苗將在六月獲批上市。

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