科學委員會：本港無需要購入阿斯利康

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指出，全球逾九萬名孕婦已接種疫苗，「睇唔到有好大嘅安全性風險」，加上臍帶及母乳亦有抗體，認為孕婦可以接種疫苗。
衞生防護中心總監林文健表示，世界各地正搶購疫苗，若有其他更貧苦國家或地區更需要阿斯利康疫苗，本港應「義不容辭」讓出。
香港與新加坡籌備的「旅遊氣泡」，好事多磨。新加坡近日積極爭取與香港推出「旅遊氣泡」，原定昨天公佈詳情，以便下月中旬落實，但新加坡近日疫情反彈，出現外勞宿舍群組，部份康復者再感染。消息人士向本報說，新加...
2021-04-23
中澳關係緊張。澳洲取消維多利亞洲與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議，中國駐澳大使館表示，強烈不滿和堅決反對，形容撕毀協議是「搬起石頭砸自己的腳」。同日中國駐澳公使王晰寧強調，「中國不是一頭奶牛」，不...
2021-04-23
又發生外交官配偶觸法後，因外交豁免權而沒有被懲罰的事故。南韓近日爆出有服裝店職員被外交大使的妻子掌摑致半邊臉紅腫事件，事件曝光後引起公憤，要求驅逐大使及其妻子，已演變成兩國外交事件。南韓外交部也提出正...
2021-04-23
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，美聯助理區域經理馮根明表示，元朗采葉庭2座高層C室，面積617方呎，三房連套房間隔，議價後以750萬易手，呎價12156元，獲用家承接。原業主於1...
2021-04-23
雖然美國近期的企業盈利以及經濟數據均不俗，但市場早已消化利好消息，加上傳出總統拜登欲大幅提高資本增值稅。美股周四早段回軟。杜指曾跌182點，至33954點，跌幅為0.53%。標普指數早段跌0.38%，...
2021-04-23
阿仙奴新晉鋒將尼基迪亞今季英超上陣機會不多，但每次出場都鬥心十足，上仗率兵逼和富咸，表現終獲領隊阿迪達肯定。今晚聯賽主場對已五輪不勝的愛華頓，此子勢把握兩大鋒將拿卡錫迪及奧巴美揚因傷和病缺陣，跟布卡約沙卡及伊美路維盡顯小兵威力領軍奏捷，為下周四歐霸四強首回合磨劍，主勝可期。（Now621台周六凌晨3:00直播） 尼基迪亞上輪主場鬥富咸，七十一分鐘入替左大腿繩肌受傷的拿卡錫迪，結果補時第七分鐘破網率兵扳平一比一，名宿蘇甘保盛讚道：「他永遠鬥心十足，這是年輕隊員應有的態度！」 這名二十一歲前鋒的表現也獲得阿迪達認可，今仗槍手有拿卡錫迪養傷和奧巴美揚感染瘧疾而倦勤，阿迪達...
2021-04-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
本周香港樂壇再成熱話，上年度最後一個頒獎禮《Chill Club》日前圓滿落幕，除林家謙奪6獎成大贏家，MIRROR及成員亦共奪8獎，當中阿Jer（柳應廷）除憑歌曲《迴光物語》打入十大，再得新人獎，連...
2021-04-23
澳洲和紐西蘭成功推行「旅遊氣泡」，新加坡和香港亦蠢蠢欲動，希望透過落實「旅遊氣泡」，逐漸開放口岸，恢復對外往來，提振經濟。但人算不如天算，新加坡近日疫情反彈，原訂昨天公佈的「旅遊氣泡」，須臨時取消。這是繼去年底押後一次之後，兩地第二次「撻Q」，證明急不來，尤其現在變種新冠肺炎病毒在多國橫行，「旅遊氣泡」遲來好過急急上馬。 上次押後公佈「旅遊氣泡」，是因為當時本港爆發第四波疫情。今次取消公佈，則與新加坡疫情反彈有關，當地北部一個外勞宿舍有十一人染疫，均是早前已康復者，當局相信他們再感染。由於新加坡疫情反覆，並不符合兩地「旅遊氣泡」所需的重要條件，即疫情須放緩，確診數字低企。暫...
2021-04-23
近來新冠疫情較前放緩，近來馬場於賽馬日已有限度地開放予訂座馬迷使用場內餐飲設施及指定區域，而周日跑大賽兼有「金鎗六十」出戰冠軍一哩賽，馬會預計會約有六千人入場，會是這一年來最多馬迷入場的一次。 馬場浮世繪
2021-04-23