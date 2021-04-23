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科學委員會：本港無需要購入阿斯利康

2021-04-23 列印
　　衞生署轄下的疫苗可預防疾病科學委員會與新發現及動物傳染病科學委員會，昨日召開聯合會議。委員會認為本港無需要購入阿斯利康疫苗，並建議只要市民已打兩劑，相隔十四天後，若被界定為密切接觸者，檢疫日期可由十四天減至七天，並在檢疫的第三及第六日做檢測便可，具體落實日子未定，仍要視乎疫苗接種率等。

　　新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指出，全球逾九萬名孕婦已接種疫苗，「睇唔到有好大嘅安全性風險」，加上臍帶及母乳亦有抗體，認為孕婦可以接種疫苗。

　　衞生防護中心總監林文健表示，世界各地正搶購疫苗，若有其他更貧苦國家或地區更需要阿斯利康疫苗，本港應「義不容辭」讓出。

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