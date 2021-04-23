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﻿腦退化症 服務指南針

2021-04-23 列印
﻿腦退化症 服務指南針
﻿腦退化症 服務指南針
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　　當家中長者出現以下情況：經常忘記剛才發生的事情、忘記如覆診等重要的約會、對執行平日做慣做熟的工作感到困難等……這些有可能是早期腦退化症的徵兆。如此，家人又應如何面對這些轉變及如何尋求適當的支援？

        賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼閱覽相關資料。

捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構：賽馬會耆智園 香港中文大學醫學院

合辦機構：九龍樂善堂 基督教香港信義會社會服務部 基督教靈實協會



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