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美股中段跌71點

2021-04-23 列印
　　美國股市早已消化市場利好消息，周四早段下跌，杜指中段報三四○六六點，跌七十一點；納指則報一三九七九點，升二十九點。

　　滙控美國預託證券價格見四十四點六六港元，跌零點一九港元；騰訊則見六百二十七點六五港元，升六點六五港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百八十四點七美元，跌八點四美元；紐約期油則報每桶六十一點六五美元，升零點三美元。
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