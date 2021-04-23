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中文化學等八科目 加入國安教育元素

2021-04-23 列印
　　教育局再發放國家安全教育課程文件，提出在中文科、化學、資訊及通訊科技科等八個科目，加入國家安全教育元素。

　　中文科方面，教育局指學校可讓學生了解國家重要的歷史事件、政治演變事蹟等，以認同維護文化安全是維繫國家和國家穩定的重要基礎，建議學校可以舉辦文學文化之旅，到內地考察，體會文學作品的文化內涵。

　　化學科方面，學校可安排學生到大灣區考察，了解國家環保政策。

　　至於資訊及通訊科技科，可讓學生分析資訊的可信性和真確性，提高維護國家安全和守法意識，讓學生明白網上傳播假資訊，會負上刑事和民事責任。

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