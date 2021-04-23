中文化學等八科目 加入國安教育元素

阿仙奴新晉鋒將尼基迪亞今季英超上陣機會不多，但每次出場都鬥心十足，上仗率兵逼和富咸，表現終獲領隊阿迪達肯定。今晚聯賽主場對已五輪不勝的愛華頓，此子勢把握兩大鋒將拿卡錫迪及奧巴美揚因傷和病缺陣，跟布卡約沙卡及伊美路維盡顯小兵威力領軍奏捷，為下周四歐霸四強首回合磨劍，主勝可期。（Now621台周六凌晨3:00直播） 尼基迪亞上輪主場鬥富咸，七十一分鐘入替左大腿繩肌受傷的拿卡錫迪，結果補時第七分鐘破網率兵扳平一比一，名宿蘇甘保盛讚道：「他永遠鬥心十足，這是年輕隊員應有的態度！」 這名二十一歲前鋒的表現也獲得阿迪達認可，今仗槍手有拿卡錫迪養傷和奧巴美揚感染瘧疾而倦勤，阿迪達...

2021-04-23