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文憑試今開考 赴試場須申報健康

2021-04-23 列印
　　中學文憑試今日開考，各個試場已準備就緒。考評局主席容永祺、秘書長魏向東與公開考試總監麥勁生昨日到訪港島民生書院，了解學校的開考準備工作。

　　魏向東表示，過去一段日子縱然考生面對不少變動和不確定性，但仍然沉著應對，希望考生努力溫習之餘，也要保持身心健康，以最佳狀態應考。

　　另外，考評局在網誌提醒考生，前赴試場前，應自行量度體溫，填妥健康申報表，試場學校亦設有「熱源影像系統」，為考生量度體溫。

港鐵早上繁忙時段加班次

　　港鐵亦指出，會在考試舉行日子加強早上繁忙時段前的列車服務，便利考生前往試場應考。

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