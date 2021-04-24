入住僱主家 曾到入境處 菲傭酒店完隔離 驗出變種病毒

本港昨日新增九宗確診，只有一宗本地病例，屬源頭不明，但令人擔憂是再出現社區變種病毒病例，一名初步確診的菲律賓外傭在四月十七日完成二十一日酒店強制檢疫期後，入住僱主寓所，但前日再檢測時初步證實感染變種病毒。由於外傭入住的檢疫酒店，其隔壁房間亦有三人早前確診，懷疑出現交叉傳染。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到酒店視察。衞生防護中心警告不能掉以輕心，「一宗都可引起大型爆發」。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名外傭上月二十七日從菲律賓抵港，在西營盤華美達酒店隔離，本月十七日轉至僱主在堅尼地8號的住所，十九日到過灣仔入境處及一間僱傭公司，相關處所須強制檢測，入境大樓八樓人事登記關閉三天。堅尼地道8號昨晚有居民撤離，前往檢疫中心隔離。



染疫民政處司機曾赴健身中心



張指僱主按當局指引，要求外傭抵港第二十六天再檢測，結果本周四確診。她又指外傭入住酒店期間，隔離房間有三人早前亦確診，其中兩人感染N501Y病毒，入住時間重疊四天，同期入住的同層人士要強制檢疫。張竹君表示：「N501Y真的不能掉以輕心，一宗都可引起大型爆發，傳播力非常強。」袁國勇指菲傭抗體檢測呈陽性，反映好早已受感染，今次有可能是經空氣傳播，當早前確診的一家三口打開房內的窗時，風向流向走廊將病毒帶入其他房感染菲傭。



另一名初步確診是政府民政處司機，本月七日傍晚在將軍澳舒適堡健身中心，與早前另一確診者同時健身，當局要求本月十六日傍晚六時後到過中心的人士要隔離。新增的本地源頭不明病例，為一名住在鴨脷洲海怡半島10座的二十三歲女患者，當局昨晚已圍封海怡半島10座強檢。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指現時許多僱主都擔憂外傭將變種病毒帶入家庭，政府應考慮是否延長二十一日酒店檢疫期。