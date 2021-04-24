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檢測樣本受交叉污染　華大基因致歉

2021-04-24 列印
　　華大基因實驗室懷疑因新冠病毒檢測樣本受交叉污染，導致約三十宗「假陽性」個案。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭向受影響人士致歉。

　　華大基因日前呈報的三十宗初步確診，經醫管局覆檢後，僅兩個樣本呈陽性，是輸入個案。衞生防護中心指華大基因未有被要求暫停檢測，未來數天會小心處理他們的樣本。

　　胡定旭在電台節目表示，政府專家顧問袁國勇及衛生署人員視察過華大基因實驗室，亦檢視所有流程及提出建議，實驗室會將所有可能出錯的地方加強管理，重申今次事件是不應發生，他感到非常抱歉。至於袁國勇提到每名操作員每日都要進行八百個化驗，容易導致疲勞，胡定旭說會將工作時數調整，並增加人手。

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