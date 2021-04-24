跨部門機場反恐演習 特警擒恐怖份子救人質

二百名包括警方精英「飛虎隊」與另外五部門的反恐專責組（專責組），昨凌晨在機場進行代號「鐵志」的反恐演習，模擬在機場客運大樓有可疑物品發現及有恐怖組織企圖進行炸彈襲擊，並挾持人質及傷人，場面逼真。警務處副處長（行動）蕭澤頤更親臨督師。



「鐵志」演習展示警隊不同單位及相關持份者在處理恐怖活動事件時的協調和應變能力。演習分兩個部份，第一部份模擬在機場客運大樓內發生一宗可疑物品發現事件，警方軍火專家利用拆彈機械人引爆；第二部份則模擬一個恐怖組織滲入客運大樓斬傷數名途人，挾持人質及企圖進行炸彈襲擊，警方出動機場特警圍剿，特別任務連（飛虎隊）亦即時戰術介入，最後成功制服多名恐怖份子及拯救人質。



拆彈機械人引爆可疑物品



專責組署理高級警司梁偉基表示，近年環球恐怖主義威脅形勢複雜多變，一些極端主義恐怖組織仍然在世界不同地方發動襲擊，亦有海外極端份子利用當地具爭議性議題，以極端暴力手法宣揚思想，對當地帶來明顯的安全威脅。



反恐專責組過演習提高市民「提防有『炸』」的概念，並對可疑物品的警惕和防範，以及教育公眾，尤其是保安及物業管理業界，如何辨識和正確處理可疑物品，以及重點介紹「閃、避、求」的應變指引，提醒市民一旦遇上恐襲時應採取的行動。



參與演習除警務人員及專責組的成員部門，包括海關、懲教署、消防處、飛行服務隊及入境處亦於演習前兩星期進行一系列的內部演習。警務處副處長（行動）蕭澤頤演習期間更親臨督師，並為參與人員打氣。警方將提升香港的反恐部署和能力，防範本土恐怖主義滋生。



