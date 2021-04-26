﻿懂駕車等更吃香 月薪可達萬八 外傭荒加劇 僱主急高薪續約

菲律賓新冠疫情嚴峻，港府由上周二啟動「熔斷機制」，禁止菲國民航客機來港十四天，導致本地外傭短缺問題惡化。有僱傭中介向本報透露，有家庭為「綁住」家中外傭，主動提前續約，加薪至六千元挽留姐姐。另外，有僱主為聘請具特別技能的外傭，例如駕車接送家人，願出月薪高達一萬八千元。



疫情前，本港外傭人手已經供不應求。疫情發生後，外傭來港人數減少，缺人問題惡化。政府因應菲律賓疫情嚴重，禁止菲律賓客機着陸香港的防疫措施，已經實施近一星期，菲傭來港途徑中斷。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，本地家庭為了不讓家中外傭約滿返回家鄉而折騰一番，有僱主願意主動開出高價，提前與家中外傭續約，「加多咗人工，希望佢哋（外傭）唔好走」，一般外傭可以叫價五千至五千五百元，部份有經驗者的月薪可要求至六千元，較最低工資四千三百六十元高出三成多。



姐姐揀擇 要有工人房



香港僱傭代理協會主席張結民也有聽聞僱主高價搶外傭的消息。他說，外傭一向供不應求，最近有家庭願意花費八千元月薪請工人，比起最低工資高出逾八成，價錢令到人力市場吃驚。他續指，如外傭有更多技能，例如懂得揸車，更加搶手，「方便車老人家、小朋友出入」，部份月薪更高至一萬八千元，多數是較富裕人家聘用。廖亦指，由於外傭身價矜貴，部份人對僱主家居的環境有要求，如應徵前會詢問仲介：「有冇（工人）房先？」，加大配對僱傭的難度。



鐘點服務需求急升



受熔斷政策影響，部份菲傭不能及時到港，本地鐘點工人成為取代服務之一。香港商業機構及家居服務從業員協會名譽會長周桂英表示，市民近日對家居服務的查詢量飆升，有顧客坦指：「以前有人清潔開，但O依家無咗」，估計亦受菲傭暫禁止來港有關。不過，她指，由於有衞生及防疫等考慮，部份鐘點工人為顧及家人，不希望無故染疫，也減少出勤的次數，加上僱主對服務要求較以往嚴謹，「一入門就要即刻洗手，又要帶衫去換」，所以近期加入的鐘點傭工新血，可說寥寥可數。