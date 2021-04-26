﻿港星今公佈「旅遊氣泡」 料五月底啟動

原定去年十一月啟動的香港及新加坡「旅遊氣泡」，因疫情押後。據悉，政府今日會宣佈由五月二十六日啟動兩地氣泡，如疫情和緩，會在六月二十六日增加兩地航班。



彭博社引述消息人士指，香港及新加坡的「旅遊氣泡」將在五月二十六日啟動，兩地政府最快今日宣佈。若兩地不再出現新一波疫情，航班數量將在六月二十六日增加。本報獲悉，政府今日會宣佈重啟氣泡的日子，但具體詳情會稍後才公佈。



港人須接種兩劑疫苗



有消息指，香港及新加坡旅客出發前要先做病毒檢測，其中港人須先接種兩劑新冠疫苗，等待十四天後才可以起行，抵達新加坡後，須強制使用當地「合力追蹤」應用程式追蹤行程。至於新加坡旅客，則毋須在出發前接種疫苗，但到港後要使用「安心出行」。消息指，「旅遊氣泡」落實初期，國泰航空及新加坡航空傾向輪流每日派出一班專機，即日往返兩地。



旅遊界立法會議員姚思榮接受本報查詢時指，當局要求香港人接種疫苗後才可參加氣泡，可能性較大，做法亦合理，料當局會減少檢測次數要求，或少於早前提出的三次。至於新加坡旅客或毋須接種疫苗便可參與氣泡，待遇是否不平等，姚回應指，待當局公佈，但他認為「政府會有一個公道嘅做法」。



康泰旅行社表示，如屆時航空公司能提供旅行團機位，康泰會如期出團；但若只有「散飛」，則會幫自由行旅客安排機位及酒店。



據Expedia網站，五月二十九至三十日，即「旅遊氣泡」可能實施後的首個周末，乘搭新加坡航空，來回機票約為三千八百元。入住新加坡希爾頓酒店，一晚雙人豪華客房則需約一千三百元。