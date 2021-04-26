袁國勇質疑「撩得唔好」﻿ 華大流動採樣須﻿暫停﻿﻿

政府檢測承辦商之一的華大基因，日前發生樣本交叉感染病毒事故，令二十八個樣本一同出現「假陽性」結果。食衞局表示，在收到華大基因的調查報告之前，將暫停委派華大服務流動採樣站。此外，就有專家懷疑華大基因為酒店檢疫人士採樣不當，致「走漏」變種病毒個案到社區。華大基因表示，尊重政府決定，全力配合政府工作，又指已落實袁國勇及港大團隊提出的建設性意見，會持續完善工作流程，不斷提升監管能力。



食衞局指，政府已要求華大基因深入調查，及跟進政府專家顧問團成員袁國勇及港大團隊的建議，政府亦會考慮透過獨立機構作第三方審核，確保調查中立和專業水平。在政府收到調查報告前，將暫停委派華大基因服務流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他不同檢測服務。



食衞局：考慮適當處分



食衞局強調會嚴肅跟進事故，考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括終止服務合約，並保留不接受華大基因參與競投同類型服務合約的權利。如果調查顯示，有關醫務化驗所及相關專業人員涉及違反專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進。



就一名帶有變種病毒的菲傭，在西營盤華美達海景酒店檢疫期間未被發現確診，但在醫院驗出對抗體呈陽性，政府專家顧問袁國勇懷疑，採樣人員「撩得唔好」所致。對此，華大基因強調，採樣人員都是專業護士，強調公司是一間專業負責任的檢測機構，在官方發表結論前，不會評論任何個案。



實政圓桌立法會議員田北辰透露，已向當局建議，增加外地抵港人士在檢疫期內的病毒檢測次數至六次，並分別由三間不同檢測機構負責，相信會令人更安心。



華大基因一九九九年在深圳創立，去年六月與中國生物科技服務合資在港成立華昇診斷中心，承辦政府部份檢測服務。華昇診斷中心的董事長為醫管局前主席胡定旭。



