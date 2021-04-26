港增六確診 一帶變種病毒

本港新冠疫情持續放緩，昨天新增六宗新冠肺炎確診，兩宗屬本地關連個案，沒有本地源頭不明個案，另外四宗為輸入個案，分別由印尼及菲律賓抵港，當中一人帶有N501Y變種病毒株。



兩宗新增本地個案，六十歲男患者及五十六歲女患者，均住在將軍澳新寶城四座，為早前染疫日出康城綠茵英文（國際）幼稚園女教師的家人。他們均無病徵，由檢疫中心送院。



四宗輸入個案方面，有三人來自印尼，當中一人在尖沙咀華美達華麗酒店接受檢疫；其餘一人來自菲律賓，帶有N501Y變種病毒株，在大角咀香港旺角帝盛酒店接受檢疫。



此外，醫管局呼籲市民，小心偽冒由局方撥出的電話，強調當局不會透過錄音電話聯絡市民進行隔離，亦不會於錄音電話中要求市民提供任何個人資料。



