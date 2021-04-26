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印度疫情惡化 藥物疫苗嚴重短缺

2021-04-26 列印
　　印度疫情惡化，單日多近三十五萬人確診新冠肺炎，破了紀錄，亦是連續第四天逾三十萬人染疫，當地的醫用氧氣、治療藥物、新冠疫苗等均出現短缺。

  據悉，印度政府要求社交媒體公司Twitter協助，刪除數十條抨擊政府抗疫不力的帖文。

　　總理莫迪形容，國家受新冠「風暴」撼動，強調要戰勝疫情，首要須接納專家意見。他呼籲民眾接種新冠疫苗，日常生活要小心行事，並指會與所有國民一起走出疫情陰霾。

　　據悉，印度政府上周五向Twitter提出法律要求，刪除數十條抨擊政府抗疫不力的帖文。Twitter發言人上周六向記者證實有關消息，指印度提出法律上的要求，要求公司對一些被指有問題的訊息和內容作出干預。公司已採取相應的行動，扣起部份帖文暫不公開發佈。

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