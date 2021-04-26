恆安邨入屋劫少婦案 居同邨沙膽匪徒落網

警方偵破馬鞍山竊賊入屋箍劫少婦案，探員翻查大量「天眼」後鎖定目標，前日在同邨拘捕涉案賊人，檢獲疑人犯案時穿着衣服及被掠走枕頭袋等。警方相信賊人只是入屋爆竊，昨晚仍將其扣查。



被捕疑犯姓蕭（三十七歲），與家人同住於恆安邨恆星樓一單位，任職會計文員。據了解，蕭有遊蕩及爆竊案底，警方仍追查疑犯會否涉及其他同類案件。



沙田警區重案組吳芷盈女督察表示，上周五凌晨約一時半，警方接獲一名三十六歲鄺女子（圓圖）報案，指她被人入屋爆竊，遭匪徒騎在身上並雙手扼頸，她反抗時被人用布塞口。匪徒當時稱只是劫財，疑事主反抗未能得手，再用布蓋着女事主面部，事後恐怕留下指模遂逃走前掠去枕頭袋、鄺女的睡衣、一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。



女事主遭扼頸險死



警方重案組初步調查後，相信匪徒與受害人不認識，當晚女事主木門虛掩，匪徒在門外發現鎖匙放在鐵閘附近，伸手取匙暗中打開入屋爆竊，驚醒睡夢中女事主事敗而逃。警方經翻查屋邨大量閉路電視，並進行問卷調查後鎖定目標，案發翌日下午三時，掩至疑匪居住同邨的恆星樓一單位，將涉案男子拘人，同時檢獲疑犯犯案時穿着衣服、手機及被掠走衣物與枕頭袋。



案發當日受傷的姓鄺女事主，經送院治療後已無大礙及出院。據悉，她任職互聯網客戶經理，家人已移民美國，她獨居案發恆江樓一單位。



警方形容匪徒行為令人十分憤怒與髮指，令社會嘩然，無論他用甚麼手法逃避責任，警方必然竭盡所能打擊及偵破案件，保障市民財產及安全。警方重申入屋犯法是嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰監禁十四年，市民切勿以身試法。



